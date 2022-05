O Bolonha anunciou nesta segunda-feira que o treinador Sinisa Mihajlovic teve alta do hospital após mais de um mês internado para fazer tratamento à leucemia contra a qual luta desde 2019.

O clube italiano revela que o técnico reagiu bem ao tratamento e está «em boas condições», ainda que sem apontar para a data do regresso aos treinos com a equipa.

Recorde-se que o plantel do Bolonha visitou o treinador há uma semana, depois de assegurada a permanência, entoando cânticos de apoio a Mihajlovic no exterior do hospital.