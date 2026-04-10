Luciano Spalletti renovou contrato com a Juventus. O técnico italiano, que chegou à Vecchia Signora já com a atual temporada em andamento, tem agora um vínculo válido até 2028.

O experiente técnico chegou à Juventus em novembro de 2025, na altura para substituir Igor Tudor. Leva, até então, 17 vitórias, oito empates e seis derrotas em 31 jogos pela Juve. Está, inclusive, numa série de seis jogos sem perder.

Na Serie A ocupa, neste momento, o quinto lugar com 57 pontos – a um dos lugares de Champions e a 15 do líder Inter. Na Liga dos campeões caiu no play-off perante os turcos do Galatasaray.

Foi pela porta da Juventus que Spalleti, de 67 anos, voltou a treinar clubes. Entre 2023 e 2025 foi o selecionador de Itália. Antes tinha uma carreira maioritariamente feita em solo italiano, ao leme de clubes como Nápoles, Inter, Roma, Udinese, Ancona, Venezia, Sampdoria e Empoli. No estrangeiro chegou a treinar os russos do Zenit entre 2010 e 2014.

O italiano prolonga, assim, a ligação com a Juventus, onde continuará a treinar o internacional português Francisco Conceição.