O Inter de Milão garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para a final da Supertaça de Itália, ao vencer a Atalanta, por 2-0, garantindo a primeira vaga na decisão pelo troféu com um bis do ala direito neerlandês Denzel Dumfries.

A equipa comandada por Simone Inzaghi, que não fez qualquer alteração no onze inicial após a vitória de sábado ante o Cagliari, construiu o triunfo com dois golos na segunda parte. No fundo, fez valer a superioridade e o perigo que teve em mais períodos do jogo, mantendo viva a hipótese de conquistar o troféu pela quarta vez consecutiva.

A Atalanta, que teve muitas mudanças no onze inicial – Gian Piero Gasperini fez seis mudanças e deixou Djimsiti, Éderson, Bellanova, Pasalic, Lookman e De Ketelaere de início no banco – só conseguiu ser verdadeiramente perigosa já em desvantagem e com alguns destes homens lançados a jogo. Éderson até marcou o 2-1 que poderia lançar a equipa de Bergamo para os últimos 15/20 minutos, mas o golo (72m) foi anulado, por fora-de-jogo de Charles De Ketelaere: foi por pouco, mas tinha a perna esquerda adiantada.

E, por falar em golos, o Inter materializou, nos primeiros 16 minutos da segunda parte, o maior perigo que causou junto da baliza de Carnesecchi na primeira.

Não foi Lautaro aos dez minutos, não foi o argentino nem Di Marco aos 21 – e sempre por culpa de Carnesecchi com boas defesas – foi Dumfries… e a dobrar.

Já com Taremi em campo após o intervalo (saiu Thuram), o ex-V. Guimarães Yann Bisseck ganhou a bola de cabeça na área após um canto aos 49 minutos (o mesmo ganho de duelo aéreo já tinha antes acontecido duas vezes) e Dumfries, na pequena área, dominou de peito e rematou em “bicicleta” para dar vantagem à equipa de Milão.

Gasperini lançou então Éderson, De Ketelaere e Lookman e a Atalanta foi afinando a resposta, mas apenas 12 minutos após o 1-0, o Inter foi letal numa recuperação de bola, Barella lançou Di Marco pela esquerda e colocou ao meio à procura de Taremi. O iraniano não chegou à bola, mas o desvio ligeiro de Kossounou à procura do corte levou a bola a Dumfries e o neerlandês, com um grande remate de pé direito, fez o 2-0 final aos 61 minutos.

O Inter, com o controlo do jogo, teve ainda uma grande ocasião para o 3-0 pouco antes do golo anulado a Éderson, mas Carnesecchi manteve a Atalanta com esperanças. Porém, em vão. De nada valeu a defesa, nem a insistência final junto da baliza de Sommer, que fechou as portas à equipa de Gasperini quando mais foi preciso: em cima do minuto 90, defendeu em dose dupla, evitando o golo a Djimsiti e depois a Lookman.

Na sexta-feira, Juventus e Milan medem forças (19h00) para decidir a outra vaga na final da Supertaça.