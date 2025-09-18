A Supertaça de Itália vai disputar-se mais uma vez na Arábia Saudita, em Riade, anunciou a Liga italiana esta quarta-feira.

A competição vai realizar-se de 18 a 22 de dezembro.

Desde 2023 a «Supercoppa italiana» coloca em campo quatro equipas: o campeão nacional, o segundo classificado, o vencedor da Taça e e o finalista vencido.

Assim sendo, irão à capital saudita Nápoles, Inter Milão, Bolonha e Milan, clube que venceu a Supertaça no último ano sob o comando de Sérgio Conceição.

O primeiro jogo em Riade oporá Nápoles a Milan, em 18 de dezembro, e o segundo Bolonha a Inter Milão, no dia seguinte. A final, entre os vencedores, está agendada para 22 de dezembro.