O Bolonha, próximo adversário de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, venceu esta terça-feira o Monza por expressivos 4-0, numa partida a contar para os oitavos de final da Taça de Itália.

Dany Mota, que entrou apenas ao intervalo da partida, já via a sua equipa perder por 2-0 com Tommaso Pobega (32m) e Riccardo Orsolini (35m) a construirem a vantagem do Bolonha.

Na segunda parte, a toada da partida manteve-se. Benjamin Dominguez (63m) e Santiago Castro (76m) fecharam o resultado em 4-0. Destaque para este último que conseguiu juntar um hat-trick de assistências ao golo faturado.

Com este resultado, o Bolonha segue em frente na Taça de Itália, já o Monza dos portugueses Dany Mota e Pedro Pereira fica pelo caminho.