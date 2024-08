O Verona perdeu por 2-1 frente ao Cesena FC na primeira ronda da Taça de Itália.

Apesar da derrota, o claro destaque foi para a estreia de Casper Tengstedt com a camisola do Verona, apenas um dia após ter sido oficializado o empréstimo por parte do Benfica ao emblema italiano. O avançado dinamarquês precisou apenas de quatro minutos em campo para faturar, já com o resultado em 2-0 a favor da equipa da segunda divisão italiana.

Do lado contrário, os golos apontados por Augustus Kargbo (44 minutos) e Cristian Shipendi (49 minutos) acabaram por ser suficientes para levar a formação visitante até à segunda eliminatória da competição.