Vanja Milinkovic-Savic protagonizou um momento que está a correr o mundo e tudo por causa da velocidade de um penálti.

No desempate por grandes penalidades entre o Nápoles e o Cagliari, a contar para os «oitavos» da Taça de Itália, o guardião sérvio rematou a bola a uns estonteantes 130 quilómetros por hora, que não deram qualquer hipótese de resposta ao adversário.

Os napolitanos acabaram por seguir em frente na competição, com um triunfo por 9-8 da marca dos onze metros e após o 1-1 no tempo regulamentar.

Assista aqui à grande penalidade de Milinkovic-Savic: