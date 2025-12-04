Itália
Há 24 min
Vale bujas? Milinkovic-Savic marca penálti a 130 (!) km/h
Guardião do Nápoles converteu com estrondo uma das grandes penalidades do conjunto da casa diante do Cagliari
Vanja Milinkovic-Savic protagonizou um momento que está a correr o mundo e tudo por causa da velocidade de um penálti.
No desempate por grandes penalidades entre o Nápoles e o Cagliari, a contar para os «oitavos» da Taça de Itália, o guardião sérvio rematou a bola a uns estonteantes 130 quilómetros por hora, que não deram qualquer hipótese de resposta ao adversário.
Os napolitanos acabaram por seguir em frente na competição, com um triunfo por 9-8 da marca dos onze metros e após o 1-1 no tempo regulamentar.
Assista aqui à grande penalidade de Milinkovic-Savic:
