Está encontrado o primeiro semifinalista da Taça de Itália: o Inter.

Na receção do líder da Liga Italiana ao Torino, os nerazzurri tiveram pela frente um osso duro de roer e a verdade é que o equilíbrio se manteve durante todo o encontro. A eficácia das duas equipas também não esteve nos seus dias, pelo que o único golo do primeiro tempo surgiu aos 35 minutos, por intermédio de Ange-Yoan Bonny.

O intervalo chegou e com ele o regresso aos balneários com tudo em aberto para os segundos 45 minutos. Só que a entrada do Inter no segundo tempo foi demolidora e precisou apenas de dois minutos para ampliar a vantagem no marcador. Thuram assistiu Diouf para o 2-0 e a loucura instalou-se no Giuseppe Meazza.

Seguiu-se uma série de alterações na equipa do Inter e a resposta do Torino foi em forma de golo. Kulenovic foi o autor do remate da esperança e a desvantagem mínima no marcador fez com que os visitantes acreditassem que seria possível chegar ao empate. Mas não foi.

A vitória coloca o Inter entre os quatro clubes das «meias» da Taça de Itália, sendo que são estes os restantes jogos dos quartos de final: Nápoles-Como, Atalanta-Juventus e Bolonha-Lazio.