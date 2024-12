O Bolonha foi a Turim vencer o Torino por 2-0 e somou mais uma vitória na Série A.

Os italianos que foram à Luz empatar com o Benfica voltam a Lisboa no mês de janeiro para defrontar o Sporting na Liga dos Campeões e, por enquanto, deram continuidade ao bom momento, com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos.

Na condição de visitante, o conjunto de Bolonha podia ter chegado à vantagem logo nos primeiros minutos mas Santiago Castro falhou a marcação de uma grande penalidade, aos 8 minutos.

No entanto, a chance desperdiçada não viria a afetar as contas do jogo uma vez que, na segunda parte, os bolonheses resolveram um encontro em poucos minutos. Primeiro, acabado de sair do banco, Thais Dallinga inaugurou o marcador e fez o seu primeiro golo na Serie A, aos 71.

Depois, aos 80, Pobega acabou por fechar a contagem na sequência de um livre, selando os três pontos no terreno do Torino.

Com este resultado, o Bolonha soma 26 pontos e ultrapassa o Milan de Paulo Fonseca na classificação, ocupando agora o sétimo lugar. Já o Torino, segue na 11.ª posição, com 19 pontos.