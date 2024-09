Este sábado, o Torino empatou em casa com o Lecce e perdeu a oportunidade de assumir a liderança da liga italiana.

Em jogo referente à quarta jornada da liga italiana, a equipa da casa não conseguiu ferir o Lecce e acabou por receber apenas um ponto.

Com este resultado, o Torino é segundo classificado, com oito pontos, os mesmos que a líder Juventus. No entanto, ambas as equipas de Turim podem ser ultrapassadas pelo Verona, Udinese, Nápoles e Inter.

O Lecce é o 13.º lugar da Serie A, com quatro pontos.

No outro jogo da tarde, a Atalanta recebeu e venceu a Fiorentina, por 3-2.

Com o português Rui Patrício no banco, a Atalanta viu-se a perder logo aos 15 minutos, depois de Lucas Martínez Quarta abrir o marcador. O golo do empate, marcado por Retegui, surgiu aos 21 minutos.

Quando o relógio bateu a meia hora de jogo, Moise Kean voltou a dar a dianteira à Fiorentina, mas tal pouco demorou. A Atalanta empatou aos 45, autoria de De Ketelaere, e operou a reviravolta um minuto depois, golo de Lookman.

A Atalanta encontra-se na oitava posição do campeonato, com seis pontos. A Fiorentina é 14.º, com três.