O Torino oficializou esta terça-feira a contratação de Che Adams.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, o emblema de Turim confirmou a chegada do internacional escocês, que recentemente terminou o vínculo com os ingleses do Southampton.

Nascido em solo britânico e com dupla nacionalidade (Escócia e Antígua e Barbuda), o avançado fez 17 golos e seis assistências em 46 jogos na última época pelos «saints».

Veja o vídeo de apresentação de Che Adams: