O Torino oficializou a contratação, a título de empréstimo, de Giovanni Simeone.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema de Turim anunciou a chegada do avançado de 30 anos, que fica cedido até ao fim da época e pode ser adquirido em definitivo, mediante o cumprimento de certos objetivos. Caso tal aconteça, Simeone ficará com um contrato válido até junho de 2028.

Na última temporada fez dois golos e duas assistências em 33 jogos pela equipa principal do Nápoles.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Giovanni Simeone: