Itália
Há 1h e 11min
Presidente do Torino confirma: «Obrador vai fazer exames médicos...»
Lateral do Benfica assistiu à derrota do conjunto italiano frente à Roma (2-0) neste domingo
DIM
Lateral do Benfica assistiu à derrota do conjunto italiano frente à Roma (2-0) neste domingo
DIM
O presidente do Torino confirmou, este domingo, que Rafael Obrador está muito perto de ser oficializado como reforço do Torino, faltando apenas... a própria oficialização.
Após a derrota do clube de Turim frente à Roma, Urbano Cairo confirmou que o lateral do Benfica assistiu ao encontro nas bancadas e irá realizar os habituais exames médicos.
«O Rafael Obrador está em Turim e assistiu connosco ao jogo de hoje, falta realizar os habituais exames médicos e assinar. Temos outras coisas para fazer e assim que tivermos a confirmação do negócio vamos anunciá-lo», admitiu.
Assista às declarações do presidente do Torino:
Continuar a ler
TAGS: Itália Torino Rafael Obrador Benfica Mercado
NOTÍCIAS MAIS LIDAS