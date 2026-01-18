O presidente do Torino confirmou, este domingo, que Rafael Obrador está muito perto de ser oficializado como reforço do Torino, faltando apenas... a própria oficialização.

Após a derrota do clube de Turim frente à Roma, Urbano Cairo confirmou que o lateral do Benfica assistiu ao encontro nas bancadas e irá realizar os habituais exames médicos.

«O Rafael Obrador está em Turim e assistiu connosco ao jogo de hoje, falta realizar os habituais exames médicos e assinar. Temos outras coisas para fazer e assim que tivermos a confirmação do negócio vamos anunciá-lo», admitiu.

Assista às declarações do presidente do Torino: