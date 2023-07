O Inter de Milão comunicou ter acionado a opção de compra prevista no acordo celebrado no verão de 2022 com a Lazio pelo central Francesco Acerbi.

O defesa internacional italiano estava nos nerazzurri por empréstimo, mas as prestações convincentes - 49 jogos, 40 deles como titular - levaram o emblema de Milão a avançar para a contratação em definitivo, não obstante os 35 anos do jogador.

Finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, o Inter evita assim a perda de mais uma pedra fundamental da defesa, depois da ida de Milan Skriniar para o Paris Saint-Germain.