A Juventus somou o décimo empate na liga italiana este sábado, após o 2-2 conseguido frente ao Veneza.

Em Turim, a equipa da casa dominou praticamente todo o primeiro tempo e foi com alguma naturalidade que se colocou em vantagem, graças ao golo de Gatti.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo também podia ter começado da melhor forma para a Juventus, só que Yildiz tocou com a mão na bola durante o lance e o mesmo foi anulado.

Ora, como quem não marca acaba por sofrer, a formação do Veneza (lanterna vermelha da liga italiana) conseguiu fazer o golo do empate, com a assistência de Zampano e a finalização certeira de Ellertsson.

Este lance gelou as bancadas do Allianz Stadium e pior ficou quando Idzes respondeu da melhor forma ao pontapé de livre cobrado do lado esquerdo. Dentro da área, o defesa polaco cabeceou certeiro para o fundo da baliza.

Ainda assim, a Juventus ainda teve tempo para chegar ao golo do empate e evitar um escândalo, conseguido após o árbitro assinalar uma grande penalidade num lance que teve Francisco Conceição em evidência. No frente a frente com o guardião do Veneza, Vlahovic não tremeu e fez o 2-2 final.

Este resultado mantém a Juventus no sexto lugar com 28 pontos somados e a nove da Atalanta, atual líder do campeonato.