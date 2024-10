Esta sexta-feira, o Verona recebeu e venceu o Venezia, por 2-1, num jogo em que Casper Tengstedt, avançado emprestado pelo Benfica, marcou um golaço.

A equipa de Veneza começou melhor e logo aos dois minutos fez o primeiro, autoria de Oristiano. O Verona reagiu e o dinamarquês Tengstedt aproveitou a assistência de Mosquera e empatou aos nove minutos.

O golo da vitória surgiu aos 81 minutos, com um autogolo do guarda-redes Jesse Joronen.

Com este resultado, à sétima jornada da Serie A, o Verona é 10.º lugar, com nove pontos. O Venezia está em 19.º, com apenas quatro.

Esta época, Tengsted leva oito jogos e quatro golos na liga italiana.