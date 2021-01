Ibrahimovic e Lukaku pegaram-se esta terça-feira, durante o dérbi de Milão, em que o Inter venceu o Milan por 2-1 e seguiu em frente para as meias-finais da Taça de Itália. Tudo aconteceu já perto do intervalo, quando os dois jogadores entraram em confronto e encostaram cabeças um no outro, tendo que ser separados pelos restantes jogadores.

Nessa altura, e segundo se percebe no vídeo, Ibrahimovic começa a atacar Lukaku com palavras. «Vai fazer o teu vudu de m... noutro lugar, otário», repetiu várias vezes o sueco na direção de Lukaku.

Recorde-se que Farhad Moshiri, o empresário proprietário do Everton, disse que Lukaku decidiu trocar o Everton pelo Chelsea depois da mãe dele ter visto numa cerimónia de vudu que esse seria o melhor passo a dar na carreira do filho, acresentando que o belga é um fiel seguidor das práticas vudu.

Ora Lukaku já desmentiu esta informação e ficou furioso com Ibrahimovic, atirando-lhe que falavam ao intervalo nos bálneários. Quando o árbitro apitou para o final da primeira parte, Lukaku gritou então para Ibrahimovic «vamos, vamos para os balneários», num tom ameaçador.

Nessa altura, Ibrahimovic insistiu na mesma tecla. «Vai chamar a tua mãe e fazer o vudu de m...», repetiu o sueco. Lukaku ficou ainda mais furioso e tentou chegar até junto de Ibrahimovic, sendo agarrando pelos colegas. «Vai à m... tu e a tua esposa. Por acaso falámos da tua mãe? É uma p...», gritou o belga, numa dura briga entre dois grandes avançados.