Zlatan Ibrahimovic não presenciou os anos que Diego Maradona passou em Nápoles, mas o argentino inspirou-o de outra forma. O avançado do Milan confessou que estava decidido a fazer o mesmo percurso de Diego, ainda antes de voltar a Milão.

«Maradona é um mito. Ao ver um documentário sobre ele decidi ir para Nápoles, fazer como o Diego: ganhar o 'scudetto'», assumiu, em entrevista ao Corriere della Sera.

«Estava cansado da América. Pensei em desistir. O Mino [Raiola] disse-me: 'Estás louco, tens que voltar para Itália'. Estava tudo feito com o Nápoles quando De Laurentiis despede Carlo Ancelotti. Perguntei a Mino Raiola: 'Que equipa está pior?' O Milan tinha acabado de perder 0-5 com a Atalanta. 'Está decidido, é para lá que vamos'.»

Ao chegar ao Milan, Zlatan deparou-se com a falta de empenho dos jogadores nos treinos e destacou o caso de Rafael Leão.

«No princípio ninguém corria no treino. Enfrentei um a um, na frente dos outros. No treino têm que trabalhar duro. Todos entenderam, menos um. No começo o Leão não prestou atenção, mas chegou lá sozinho. Na verdade, melhorou muito», reconheceu.