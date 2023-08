Iuri Leitão sagrou-se neste domingo campeão mundial de omnium. O ciclista português conquistou a medalha de ouro no Campeonato do Mundo de elite, que está a decorrer em Glasgow.

O corredor de Viana do Castelo venceu as duas as provas de scratch e tempo, sendo segundo na perseguição, depois, defendeu a sua posição de liderança na prova de pontos.

O ciclista de 25 anos garantiu assim um dos maiores feitos internacionais dos lusos na modalidade.

O Campeonato do Mundo de elite conta para o ranking de apuramento olímpico de pista para Paris2024, com a vaga a ser para o país.