Iuri Leitão regressou esta quinta-feira a Portugal, depois de ter conquistado o título mundial na disciplina olímpica de omnium na pista.

No Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o ciclista luso mostrou-se orgulhoso pela conquista e explicou porque chorou após ter acabado a prova.

«É um misto de sensações. Ter a minha família a vibrar comigo com este título, porque eles apoiam-me neste título e para que estes meus sonhos sejam possíveis. E tê-los aqui comigo é para fechar com chave de ouro estes campeonatos do mundo», afirmou, citado pela Lusa.

«As lágrimas são lágrimas de alívio, de emoção, de sentido de dever cumprido, que consegui representar o meu país da melhor forma possível, acho que é o melhor sentimento que se pode ter», acrescentou.

O jovem de 25 anos revelou que se preparou da melhor maneira para a prova e que o resultado, pelo trabalho que tem vindo a ser feito, não é surpreendente.

«Ia para o campeonato do mundo com o sentido de dever cumprido na minha preparação e fui para o campeonato do mundo com a cabeça limpa e com o foco que ia fazer o melhor resultado possível. E era para isso que estava a contar. E foi isso que aconteceu.»

«O nosso caminho nos últimos anos tem vindo a levar a estas classificações. Já se fazia prever. Provavelmente não se imaginava que fossemos ganhar um campeonato do mundo tão cedo, mas temos todo o mérito e estávamos à espera disto», referiu.

Agora, diz, o próximo objetivo é garantir a presença em Paris: «Os Jogos Olímpicos é o próximo objetivo. É para isso que temos vindo a trabalhar. Demos um passo bastante importante. É o próximo objetivo.»