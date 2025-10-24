Iúri Leitão conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze nos Mundiais de ciclismo de pista, em Santiago do Chile, numa prova de scratch que foi uma grande confusão.

Inicialmente, o ciclista português foi dado como sexto classificado. No entanto, antes disso, e após daquela que seria a penúltima passagem pela meta, Iúri Leitão levantou o braço em protesto, por considerar que já tinham sido cumpridas as 40 voltas da disciplina.

Os restantes ciclistas sprintaram até final e o português surgiu inicialmente sexto posicionado. Depois disso, e após protestar não só o número de voltas, mas também um movimento de um ciclista belga que o prejudicou, Iuri Leitão subiu para a terceira posição e arrecadou a medalha de bronze.

O alemão Moritz Augenstein sagrou-se campeão mundial, à frente do neerlandês Yanne Dorenbos.

Esta foi a terceira medalha em Mundiais para Iúri Leitão, depois do ouro conseguido em 2023, no omnium, e da prata em eliminação nos Mundiais de 2021, além de quatro títulos europeus de scratch e um na corrida por pontos.