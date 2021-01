FIGURA: Iuri Medeiros

Saltou do banco para a última meia hora de jogo para agitar as águas no relvado encharcado de Leiria. Deu vida pouco antes vista ao ataque do Sp. Braga, criando sobretudo dificuldades ao Sporting na sua transição defensiva, pela velocidade que imprimiu ao ser lançado nas bolas colocadas pelo corredor. Foi pelo extremo, ex-leão, que Adán mais teve de aquecer as luvas, com dois remates bem tirados, aos 68 e aos 84 minutos.

MOMENTO: João Novais no último suspiro (90+6m)

Foi já para lá dos cinco minutos de compensação dados que João Novais, após dois remates de Iuri Medeiros, proporcionou o último momento ao Sporting de Braga na tentativa de empatar e levar o jogo para o desempate por grandes penalidades. O detentor do título não conseguiu revalidá-lo e teve no livre do camisola número sete uma boa – e a última ocasião – para fazê-lo.

Sporting-Sp. Braga, 1-0: toda a reportagem da final da Taça da Liga

OUTROS DESTAQUES

Paulinho: foi dando outras coisas ao ataque da equipa com a sua entrada em jogo para a segunda parte, em detrimento de Abel Ruiz, que fora titular. Deu a maior capacidade de jogar entrelinhas e de ir buscar jogo para transportar a equipa para a frente. Ficou muito perto do golo aos 70 minutos, num remate com estrondo ao ferro.

Galeno: era igual para os dois lados, mas foi um dos homens porventura mais prejudicados pelo relvado encharcado em certas zonas, não podendo explorar como gosta toda a sua velocidade e talento. Foi um homem de sacrifício e muita luta na missão defensiva e ofensiva, ajudando Sequeira no corredor esquerdo. Só acabou por estar algo ligado ao lance do 1-0, uma vez que Porro entra nas suas costas para ganhar espaço e fazer o golo. Com a entrada de Paulinho, conseguiu alguns cruzamentos que mereceram maior atenção à defensiva leonina.

Castro: 61 minutos combativos à procura de dar ao Sp. Braga o ganho de bola e de espaço para sair a jogar a meio campo. Num terreno difícil para jogar, foi lutador em prol da sua equipa, com a raça e entrega possíveis. Saiu numa altura de desvantagem para a entrada de um homem rápido e mais ofensivo, Iuri Medeiros.