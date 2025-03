Ivan Cavaleiro é reforço do Stal Mielec, clube que atualmente ocupa o 14º lugar da Liga Polaca.

O internacional português, de 31 anos, estava em clube desde o final do ano de 2024, quando deixou o Red Bull Bragantino, do Brasil, e assinou com o Stal Mielec um contrato válido até final da época.

Na carreira, Ivan Cavaleiro conta com passagens pelo Benfica, no qual foi campeão, pelo Corunha, pelo Mónaco, pelo Wolverhampton, pelo Fulham e pelo Lille, entre outros.