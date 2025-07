Ivan Juric, novo técnico da Atalanta, falhou o arranque da temporada, esta terça-feira, por estar hospitalizado devido a um problema respiratório.

«O treinador Ivan Juric foi recentemente internado no Hospital Bolognini, em Seriate, especificamente no departamento de otorrinolaringologia, sob a direção do Dr. Davide Panciera, devido a uma inflamação do trato respiratório superior, complicada por uma infeção bacteriana por epiglotite», anunciou o clube em comunicado.

A Atalanta adiantou ainda que Juric está a ser tratado com antibióticos por via intravenosa. Espera-se que o treinador receba alta médica nos próximos dias.

Ivan Juric, recorde-se, é o novo treinador ao clube de Bergamo, sucedendo a Gian Piero Gasperini, que assumiu o comando técnico da Roma. Na temporada 2024/25, o croata orientou a Roma numa fase inicial na época e posteriormente seguiu para o Southampton.