O central espanhol Iván Marcano igualou João Pinto como o quinto defesa mais goleador da história do FC Porto, com o 20.º golo apontado pelo clube, na vitória por 2-0 ante o Santa Clara, nos Açores, na segunda-feira.

O jogador de 32 anos, que cumpre a quinta época no emblema azul e branco, fez o sexto golo esta época, juntando aos sete de 2017/2018, aos cinco de 2016/2017 e aos dois de 2015/2016, após não ter marcado qualquer tento na primeira temporada nos dragões, em 2014/2015.

João Pinto era, até esta altura, de forma isolada, o quinto defesa mais goleador no clube, com os 20 golos apontados nas 17 épocas no FC Porto.

Zé Carlos continua a ser o defesa com mais golos, 25, os mesmos de Jorge Costa. O terceiro é Geraldão, com 23. Alex Telles, ainda em atividade, é o quarto, com 21.

Alex Telles e Marcano são, por isso, os dois jogadores que podem subir mais patamares neste registo de golos entre os atletas do setor mais recuado.