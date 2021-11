Os futebolistas Pepe e Francisco Conceição, ambos com problemas físicos, falharam esta quinta-feira o treino do FC Porto, menos de 24 horas após a derrota em Liverpool, na sessão que marcou o arranque da preparação para a receção ao Vitória de Guimarães, relativa à 12.ª jornada da I Liga (domingo, 20h30).

Segundo informação do FC Porto no seu sítio oficial, Pepe, que foi dúvida até à hora do jogo em Liverpool e acabou por ser titular, mas substituído aos 25 minutos, realizou tratamento. Já Francisco Conceição, que entrou na reta final em Anfield, num jogo em que recebeu assistência, fez também tratamento e está «a contas com uma lesão na anca esquerda».

O defesa espanhol Iván Marcano também foi baixa no treino do FC Porto, mas já teve alta hospitalar, após ter sido submetido a uma cirurgia para corrigir uma lesão no pé direito, na quarta-feira.

A equipa treinada por Sérgio Conceição volta a trabalhar na sexta-feira, a partir das 10h30, no centro de treinos do Olival.