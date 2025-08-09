Com a estreia frente ao Sporting Braga à vista, Ivo Vieira admitiu esperar um Tondela à procura de somar pontos, mesmo tendo noção da dimensão do adversário.

«Espero um Tondela forte, a procurar tirar um resultado positivo, contra uma equipa forte que se apetrecha a cada ano para conseguir estar nos lugares cimeiros», referiu o treinador de 49 anos, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

De acordo com o técnico dos beirões, ser competitivo será peça-chave para conseguir fazer frente ao adversário. «Nós temos de ser muito competitivos naquilo que é a abordagem ao jogo, procurar confiar e acreditar naquilo que podemos fazer e lutar pelo resultado, sabendo das dificuldades que o Sp. Braga nos vai trazer pela dimensão da sua equipa», reconheceu.

O Sp. Braga vai para o quarto jogo oficial da época, depois de três partidas para a Liga Europa. Ivo Vieira não analisa isso como uma fraqueza. Pelo contrário, fala de dinâmicas já bem estruturadas.

«Ganha uma performance maior em termos de rotinas, não no sentido de fazer gestão, mas tem soluções que baste naquilo que é o seu plantel», referiu.

No entanto, o técnico do Tondela sublinha uma equipa que vai para campo «para lutar, para brigar e para conseguir somar pontos». Até porque, como diz, «não faria sentido de outra maneira».

Ivo Vieira assumiu ainda a dificuldade em escolher o onze inicial, porque todos os jogadores «tiveram um comportamento exemplar no compromisso e dedicação», o que dificulta a decisão. Adiantou, ainda, que o Tondela que se vai apresentar não será o «mesmo da última época», uma vez que tem «uma forma diferente de pensar»

Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, também foi analisado pelo treinador dos beirões. Segundo Ivo Vieira, o técnico espanhol «tem ideias diferentes e isso já se vê».

«Percebe-se que pode mudar a estratégia de jornada para jornada ou mesmo durante o jogo», acrescentou.

O Tondela faz a estreia na Liga em casa do Sp. Braga, este domingo, num jogo com apito inicial apontando para as 20h30 e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.