Ivo Vieira, treinador do Tondela, assumiu esta quarta-feira querer uma equipa que tenha a baliza adversária como foco e admitiu, ainda, esperar entradas no plantel.

O Tondela, recorde-se, venceu a II Liga em 2024/25 e é, assim, recém-promovido à Liga. No regresso ao principal escalão, o técnico de 49 anos prometeu «trabalho, dedicação e discutir todos os jogos, seja em casa ou fora».

Vieira assumiu, também, querer uma equipa a «promover o espetáculo, mesmo correndo riscos». O foco, como conta, estará na baliza adversária.

«Eu só acredito nesse processo de visar a baliza do adversário. Serei sempre um líder em termos de intenção a querer fazer bem nos jogos, deixar boa figura, conseguir chegar à baliza do adversário. Obviamente que, quando não o fizermos, será por mérito do adversário e não por falta de vontade nossa. Eu acredito muito no futebol possessivo, no futebol de ataque», atirou.

No que toca ao plantel, o treinador diz estar satisfeito com a entrega dos jogadores, que «dão garantias». Ainda assim, assumiu precisar de entradas na equipa, para dar «coisas diferentes».

«Precisamos de um ponta de lança, nitidamente, precisamos de um extremo que nos possa dar coisas diferentes e, provavelmente, um médio, mas um médio que veja o jogo um bocadinho mais à frente e que possa dar coisas diferentes à equipa», concluiu.