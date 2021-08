Ainda há quem esteja a digerir a saída de Jack Grealish do Aston Villa para o Manchester City. Emiliano Martínez, guarda-redes que se mudou para o clube londrino no início da época passada, revela que se sentiu chateado com a saída do capitão dos «villans» e confessa que, quando o viu pela primeira vez, lembrou-se imediatamente de... Lionel Messi.

«Foi uma pena. Pessoalmente, fiquei bastante chateado [com a saída de Jack Grealish] porque é um jogador que faz a diferença, é um jogador diferente. Lembro-me de chegar ao clube e pensar: 'ele é o Messi, mas chuta com o pé direito'. Ele tem muito talento. Ele fez uma temporada incrível, ajudou-nos muito. Mas nós percebemos as suas ambições, ele queria jogar na Liga dos Campeões e ganhar muitos títulos. O clube também se reforçou bem. É uma perda, mas certamente vamos lutar ainda mais», disse o guarda-redes argentino.

Jack Grealish passou toda a sua carreira no Aston Villa, excepto na época 2013/14, na qual foi emprestado ao Notts County. Pelos «villans» marcou 32 golos e assistiu 43 vezes em 213 jogos. Vai ser companheiro dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva no campeão inglês.