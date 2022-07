Jack Wilshere anunciou o final da carreira. Aos 30 anos, o antigo médio do Arsenal, e que jogou ainda por Bolton, West Ham, Bournemouth e Aarhus, decidiu pendurar as chuteiras depois de o contrato que o ligava ao clube dinamarquês ter expirado.

«Anuncio hoje o final da minha carreira como futebolista profissional», escreveu nas redes sociais o médio, que teve muitas dificuldades em encontrar clube, nos últimos tempos, motivo que o levou a esta decisão.

«Tem sido uma caminhada inacreditável, recheada de momentos incríveis e sinto-me privilegiado por ter experimentado tudo isso na minha carreira. Desde pequeno, a chutar uma bola no jardim até ser capitão do meu adorado Arsenal e jogar pelo meu país num Campeonato do Mundo. Vivi o meu sonho», acrescentou.

«Na verdade, tem sido difícil aceitar que a minha carreira entrou em decadência nos últimos tempos devido a razões fora do meu controlo, numa altura em que sentia que ainda tenho muito a dar. Tendo jogado ao mais alto nível, sempre tive grandes ambições dentro do futebol e, para ser sincero, não imaginava estar nessa posição. No entanto, tendo tido tempo para refletir e conversar com aqueles que me são mais próximos, sei que agora é o momento certo e, apesar dos momentos difíceis, olho para trás na minha carreira com muito orgulho do que alcancei. Joguei ao mais alto nível com alguns dos melhores jogadores do mundo, ganhei Taças de Inglaterra, fui capitão meu clube e representar o meu país estava para além dos meus maiores sonhos quando eu era um rapaz a crescer em Hitchin.»

Wislhere agradeceu à família, ao Arsenal em geral e ainda a todos os que trabalharam com ele nos clubes e seleção, que representou 34 vezes.