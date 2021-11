Jackson Martínez mantém-se no Porto, onde vai aproveitando os últimos tempos antes de regressar à Colômbia e vendo muito futebol. Sobretudo da Liga dos Campeões, diz.

Pelo meio, e enquanto pensa no próximo passo que quer dar na vida, e que passa por iniciar o curso de treinador, o antigo avançado de FC Porto e Portimonense falou numa entrevista ao jornalista Rémi Martins, e abriu o livro sobre vários jogadores com quem jogou, que defrontou ou que viu.

A começar, por exemplo, naquele que mais o impressionou.

«Lucho Gonzalez. Impressionou-me muito porque quando cheguei ao Porto o Lucho era um jogador que já tinha uma grande carreira e era um grande exemplo. No campo e fora do campo é um grande exemplo, uma pessoa muito humilde», respondeu.

«Procurava ajudar-te em tudo o que precisavas. Nunca se mostrou acima dos outros. Era um líder muito respeitável. Absorvi muitas coisas dele que foram de grande ajuda para mim. »

Depois foi questionado sobre dois compatriotas. Em primeiro lugar, Luis Díaz.

«O Díaz tem muita qualidade. É aquele jogador como já não há muitos. Com muita fantasia. Uma fantasia própria dele. É um jogador que tem uma fome incrível, um jogador muito esforçado. A equipa precisa que ele ajude na parte defensiva e ele está lá a dar o seu melhor, o que faz dele um jogador completo. Marca muitos golos e se continuar assim, vai chegar muito longe.»

Depois, Matheus Uribe

«Na sua posição é um jogador impressionante. Faz muito bem o seu trabalho. Desejo que ele e o Luis Díaz continuem a ter o sucesso que têm na carreira.»

O jornalista Rémi Martins perguntou também qual o guarda-redes mais forte que viu.

«Oblak. Um guarda-redes muito bom.»

E, por fim, perguntou qual o defesa mais difícil que defrontou.

«Thiago Silva. Um dos mais inteligentes que enfrentei. Não é um jogador agressivo com maldade. Ganhava a posição de uma maneira muito limpa. Na forma de marcar é uma classe. Foi um defesa diferente, no qual eu identifiquei realmente uma especialidade. Lembro-me também de ver jogar Alessandro Nesta, com aquela enorme inteligência para defender.»