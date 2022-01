Jackson Martínez, antigo jogador do FC Porto e do Portimonense, disputou o seu último compromisso oficial a 26 de julho de 2020, com a camisola da equipa algarvia. Cerca de um ano e meio depois, o colombiano parece estar cada vez mais dedicado à sua carreira no mundo da música.



Católico assumido, Jackson dedica-se ao que apelida como rap cristão e apresentou há mais mais uma música que fará parte do álbum No Hay Duda, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022.



O novo single do ex-jogador colombiano, atualmente com 35 anos, chama-se «Proclamaré».



Veja o vídeo oficial: