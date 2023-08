Jacqueline Cavalcanti fará a sua estreia no próximo sábado num evento do UFC, a principal promotora global de artes marciais mistas (MMA), tornando-se a primeira mulher a representar Portugal neste nível. Em entrevista à Lusa, revelou a sua paixão pela luta e a busca por vitórias emocionantes.

«Eu gosto de travar guerras. Quanto mais equilibrada é a luta, melhor para o público, e melhor me sinto quando ganho, com um sabor de uma boa vitória, que valeu a pena», explica Jacqueline à Agência Lusa, dias antes da sua estreia.

A lutadora, que compete na categoria de peso-galo, enfrentará a atleta da casa, Zarah Fairn, em Paris, no seu primeiro combate pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), a organização mais prestigiada e lucrativa de MMA no mundo. Jacqueline Cavalcanti segue os passos pioneiros do português Manuel Kape, o primeiro lutador masculino do país a entrar na UFC.

Jacqueline Cavalcanti, de 26 anos, possui dupla nacionalidade, tendo nascido no Brasil antes de se mudar para Portugal em 2009, e por cá, mais concretamente em Almada, onde reside atualmente, encontrou o seu caminho nas artes marciais.

Após experimentar diversas modalidades, como kickboxing e muaythai na infância, Jacqueline descobriu o MMA, que era relativamente desconhecido em Portugal naquela altura. A lutadora abandonou o kickboxing em 2018 para se dedicar ao MMA e à sua ambição de alcançar a UFC.

«Vejo que tenho possibilidades de vitória e quero ganhar, fazer uma boa prestação. A primeira impressão é que conta. Então, de certeza que vai ser uma grande luta, com uma grande adversária», afirma Jacqueline Cavalcanti.

A lutadora planeia continuar a evoluir no desporto, sonhando em ser uma «campeã dominante» e deixar uma marca duradoura na UFC.