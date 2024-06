Jadon Sancho está de malas feitas para Manchester. O extremo esteve emprestado ao Borussia Dortmund durante os últimos seis meses, que descreve como «loucos». O inglês não era titular habitual no Manchester United, com Erik Ten Hag, e voltou a ganhar preponderância na segunda metade da época, com o regresso ao clube onde se destacou a nível internacional.

Aos 24 anos de idade, Sancho participou em 21 jogos pelos alemães, enquanto na primeira metade da época jogou em apenas três ocasiões. Nas redes sociais, Jadon Sancho partilhou uma mensagem dirigida aos adeptos, colegas e dirigentes do clube alemão, em tom de despedida.

«Que seis meses de loucos. Ganhámos juntos, perdemos juntos. Estes momentos só nos tornam mais fortes. Estou muito grato por fazer parte de um grupo de jogadores tão fantástico», começou por dizer.

«Quero felicitar o Real Madrid por ter ganho a Liga dos Campeões. Ficámos aquém do esperado, mas devemos estar muito orgulhosos de nós próprios. Somos uma família e estes momentos não nos vão quebrar. Obrigado a todos os que vieram apoiar-nos neste dia tão especial. Quero agradecer a todos os envolvidos num clube tão fantástico. Não tenho palavras para vos agradecer por me terem recebido de volta da forma como todos fizeram durante estes últimos 6 meses», sem esquecer depois agradecimentos individuais.

«Obrigado a Edin Terzić, Sebastian Kehl e Hans-Joachim Watzke por acreditarem em mim e trazerem-me de volta. Finalmente, um agradecimento especial aos adeptos do BVB. O vosso apoio é fantástico e estou eternamente grato a todos vós», finalizou.

