Neymar manifestou recentemente o seu apoio à reeleição do Presidente do Brasil. Agora, perante o coro de críticas, o jogador brasileiro do Paris Saint-Germain agradeceu o apoio de Jair Bolsonaro no momento «mais difícil» da sua vida.

«Tomei uma posição e nunca disse isso, mas no momento mais difícil da minha vida, o presidente foi o primeiro a dizer publicamente que estaria ao meu lado», declarou o avançado no sábado, ao abrir uma ‘superlive’ de 22 horas no YouTube com Bolsonaro: «Sem nos conhecermos pessoalmente, [Bolsonaro] mostrou carinho e deu o peito e o rosto às balas, acreditando em mim e agora estou a fazer o mesmo.»

O internacional canarinho não especificou o momento a que se referia. Em 2019, Bolsonaro saiu publicamente em defesa de Neymar quando uma modelo brasileira acusou o jogador de a violar num hotel da capital francesa, num caso que foi arquivado por falta de provas.

Na terça-feira, Lula da Silva lançou uma provocação a Neymar: «Acho que ele tem medo de que, se eu ganhar a eleição, saberei o que Bolsonaro lhe perdoou [sobre] sua renda de dívidas fiscais. Acho que é por isso que ele tem medo de mim. É óbvio que Bolsonaro fez um acordo com o pai [de Neymar]».

Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam a segunda ronda das eleições brasileiras a 30 de outubro.