Jamaica
VÍDEO: Bob Marley homenageado em novos equipamentos da Jamaica
Camisola principal e alternativa apresentam diversos padrões e cores que remetem ao país e ao histórico músico de reggae
A seleção da Jamaica, em parceria com a Adidas, lançou dois equipamentos em homenagem a Bob Marley, figura incontornável da música no século XX.
Através das redes sociais, a marca partilhou um vídeo com imagens das duas camisolas, sendo que a principal é maioritariamente amarela, com riscas verdes e vermelhas ao centro, e a alternativa apresenta diversos padrões (discos de vinil, ondas sonoras, etc) com as mesmas cores.
«Pelo jogo. Pela cultura. Para sempre», pode ler-se na publicação partilhada pela Adidas.
Recorde-se que Bob Marley sempre foi um amante de futebol e teve, inclusive, um clube criado a título póstumo (Bob Marley FC) por um grupo de fãs brasileiros.
Veja aqui o vídeo de apresentação dos equipamentos:
