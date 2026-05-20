O que é mais provável acontecer? Um futebolista que está na oitava divisão inglesa com 20 anos ainda conseguir conquistar a Premier League ao serviço do Leicester ou então alguém subir até ao topo do Monte Evereste sem a ajuda de oxigénio suplementar?

Subir ao topo do Monte Evereste sem oxigénio suplementar é uma coisa raríssima e brutalmente difícil, mas que já aconteceu algumas vezes na história. Por outro lado, um atleta sair tão tarde do desporto amador, chegar ao topo do futebol inglês e ainda vencer a Premier League num clube que (quase) todos achavam que iria descer de divisão nessa época é, definitivamente, um conto de fadas. Mas que aconteceu mesmo.

E depois de ter visto o seu mais recente documentário decidi que tinha realmente de escrever sobre este futebolista inglês. Porque a história de Jamie Vardy é fabulosa, sobretudo porque é real. Porque cheira a relva molhada dos campos pequenos, a fábricas no norte de Inglaterra, a noites frias jogadas longe das câmaras e dos milhões.

Vardy não nasceu prodígio. Não cresceu dentro das academias de luxo nem foi apontado como «o próximo grande craque». Foi dispensado em jovem, trabalhou numa fábrica com vários turnos, jogou na oitava divisão inglesa depois de sair do trabalho, cheio de dores nas costas, e percorreu quilómetros e quilómetros num futebol quase invisível para o grande público. Enquanto outros apareciam nas capas dos jornais aos 18 anos, ele lutava simplesmente para poder continuar a jogar.

E talvez seja precisamente isso que torna a sua história tão poderosa. Quando Vardy chegou ao Leicester, muitos pensavam que seria apenas mais um avançado esforçado. Mas Vardy carregava algo que não se ensina: fome. A fome de quem sabe o que custa chegar ali. Cada sprint dele parecia uma resposta aos anos em que ninguém acreditou. Cada golo tinha a força de uma vingança silenciosa contra todas as portas fechadas.

Pelo caminho, ainda quebrou um recorde extraordinário. Van Nistelrooy tinha marcado em 10 jogos consecutivos pelo Manchester United, em 2003. Em novembro de 2015, Vardy igualou esse registo. E uma semana depois ultrapassou-o ao marcar no 11.º jogo seguido, precisamente contra o Manchester United.

E há algo quase poético nisso. Um avançado vindo do futebol amador, da oitava divisão inglesa, a ultrapassar um dos pontas-de-lança mais letais da era moderna. Não foi apenas um recorde estatístico, foi o futebol a gritar que «tudo é possível». E o mais incrível é que o recorde continua de pé até hoje. 11 jogos consecutivos a marcar na Premier League. Absolutamente brutal.

Depois veio o impossível. De novo. A temporada do título da Premier League ao serviço do Leicester não foi apenas uma surpresa desportiva. Foi um milagre moderno. Um grupo desacreditado a desafiar milionários, superestrelas e probabilidades absurdas. Que por pouco não foi despromovido ao Championship na temporada anterior. E no centro desse milagre futebolístico estava Vardy. Muito rápido, faminto, agressivo, emocional e humano. Um jogador que parecia jogar sempre como se ainda estivesse nos campos da oitava divisão, como se tivesse constantemente algo a provar ao mundo.

Porém, há ainda outro detalhe muito bonito nesta caminhada. A estabilidade fora do campo. Vardy teve muitos problemas com o álcool ao longo da sua carreira, mas a relação com Rebekah Vardy trouxe-lhe uma base emocional que muitas vezes é ignorada quando se fala de futebolistas. O talento conta. O treino conta. Mas a paz mental, o apoio em casa, alguém que acredita em ti quando tudo ainda é incerto, isso também constrói carreiras. Há jogadores com mais técnica que se perdem pelo caminho porque lhes falta equilíbrio. No caso de Vardy, sente-se que encontrou um porto seguro precisamente quando a vida começou a acelerar.

O documentário mostra isso muito bem. Por trás do avançado explosivo existe um homem imperfeito, intenso, leal às suas raízes e profundamente marcado pelo passado. E talvez seja por isso que tanta gente gosta dele, mesmo fora do Leicester.

A história de Jamie Vardy lembra-nos que o sucesso não pertence apenas aos escolhidos e aos predestinados. Às vezes, pertence aos teimosos. Aos que continuam quando ninguém está a ver. Aos que caem, trabalham, insistem e chegam lá mais tarde.

E quando finalmente chegam... chegam com uma força impossível de ignorar. Porque, tanto no futebol como na vida, nunca é tarde.