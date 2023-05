Na próxima época desportiva o Estádio Nacional pode não receber competições profissionais de futebol, uma vez que Casa Pia e B SAD não mostram intenções de continuar a utilizar o palco do Jamor (e a Taça de Portugal é classificada como não-profissional).

Apesar deste cenário previsto, o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) garante que o recinto não está condenado ao abandono, e «continuará a ser o recinto mais utilizado do país».

«O Estádio Nacional nunca correu esse risco nem vai correr. É preciso respeitar o Jamor e a sua história. A utilização do recinto vai além das competições profissionais de futebol. Tem uma utilização diária por várias modalidades, desde o râguebi ao atletismo, passando pelo triatlo, não só em contexto do alto rendimento como da atividade física informal. O Estádio Nacional é e continuará a ser o recinto mais utilizado do país», defende Vítor Pataco, em declarações à agência Lusa.

Inaugurado a 10 de junho de 1944, o recinto tem sofrido algumas melhorias nos últimos anos, o que implicou um investimento acima dos dois milhões de euros.

«Quanto ao relvado, na última avaliação realizada pela LPFP, há duas semanas, nos três índices avaliados da estrutura (sistema de rega, taxa de infiltração e dureza do relvado), o Jamor recebeu nota máxima em todos», destaca o presidente do IPDJ.