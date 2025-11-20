A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, apresentou nesta quinta-feira a estratégia do Governo para o desporto até 2026, num plano com 44 medidas e um custo de 130 milhões de euros – já contando com os 65 do contrato-programa assinado com Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal até 2028.

No Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde decorreu excecionalmente o Conselho de Ministros para aprovar o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD), a ministra reforçou que diminuir a obesidade infantil é o primeiro dos sete objetivos, seguindo-se reduzir o sedentarismo, aumentar a prática desportiva ao longo da vida e em todo o território, reforçar a participação das mulheres, garantir mais oportunidades para pessoas com deficiência, valorizar o alto rendimento e reforçar o investimento direto no setor.

Questionada sobre a proveniência dos 130 milhões, Margarida Balseiro Lopes assegurou que vão ser montantes decorrentes do Orçamento do Estado e não de qualquer receita extraordinária.

Também nesta quinta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou aumentos na ordem dos 30 por cento dos contratos-programa, de 30 milhões para a preparação olímpica, de 12 milhões para a paralímpica e três milhões para a surdolímpica, neste caso para mais 70 por cento. Estes valores vão ser transferidos até ao fim do ano para os comités, que vão ficar responsáveis pela gestão até às competições.

Relativamente a Paris 2024, o montante atribuído para a preparação olímpica aumenta de 22 para 30 milhões, para a preparação paralímpica de 9,2 para 15.

Por fim, o Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor vai receber um investimento de 19,3 milhões, montante que exclui intervenções no Estádio Nacional. Este espaço tinha ficado excluído dos anteriores acordos de reabilitação, quando foram visados os CAR de Anadia, Caldas da Rainha, Golegã, Montemor-o-Velho e Rio Maior e, já este mês, para Maia, Viana do Castelo e Vila Real de Santo António.

Segundo o Governo, a intervenção no Jamor vai beneficiar, diretamente, as áreas dedicadas a modalidades como râguebi, natação, atletismo, tiro, tiro com arco e BTT, contando ainda com a criação de um centro de medicina desportiva.

O Estádio Nacional tem um projeto de requalificação com custo orçamentado de 25 milhões. Esta intervenção, resultante de um protocolo assinado entre o IPDJ, o Município de Oeiras, a Direção Geral do Património Cultural e as federações de futebol, atletismo e râguebi prevê a cobertura da bancada central e as mudanças na zona da Tribuna VIP. O Estado vai suportar 6 por cento da reabilitação.