Jan Bednarek é o novo «comandante» da defesa do FC Porto e já fala como dragão. O defesa central de 29 anos, que chegou proveniente do Southampton, assumiu admirar Pepe, antigo jogador do FC Porto e da Seleção Nacional.

«Obviamente, o jogador que me vem à mente é Pepe. Teve uma carreira incrível e foi um defesa central que admiro muito. Jogar ao nível que jogou, com a idade que tinha, é algo inacreditável», atirou o internacional polaco.

O jogador chegou há dias à Invicta. No entanto, assume já o desejo de marcar a história do clube. «Pode-se sentir a história aqui no estádio, cheio de grandes fotografias e lembranças incríveis espalhadas pelo recinto. Espero que, um dia, como equipa, possamos estar representados nestas paredes com um grande momento para nós no clube».

Jan Bednarek abordou ainda a necessidade de a equipa ser agressiva e vencer todos os duelos. O jogador reforçou o desejo de vencer títulos como dragão, considerando essencial saber «agarrar a oportunidade».

«Ganhar todos os jogos é o mais importante. Temos de agarrar essas oportunidades com as duas mãos. Isso irá levar-nos a algo extraordinário esta época. No final, como clube e como grande família, vamos conquistar algo grandioso», concluiu.