Jan Riedmann, de 17 anos, jovem promessa do ciclismo alemão, morreu na sequência de um atropelamento durante um treino da equipa Team Auto Eder Bayern, formação sub-19 da BORA-hansgrohe.

O acidente aconteceu este sábado em Sugenheim, na Baviera, quando um carro, que não respeitou a prioridade, o atropelou. O jovem ainda foi levado de helicóptero para o hospital em Wurzburgo, mas tinha lesões irreversíveis na cabeça e acabou por morrer no domingo.

Em homenagem a Jan Riedmann, as equipas Auto Eder Bayern e Bora-Hansgrohe usarão braçadeiras negras na próxima prova, que é a corrida Milão-San Remo

It is with great sadness that we say goodbye to Jan Riedmann, a rider from our U19 squad, Team Auto Eder Bayern, after a tragic accident this weekend.



Our sincere condolences to Jan's family & friends.



In honour of Jan, our riders will wear ribbons at Milan-San Remo. pic.twitter.com/cFQNOiXVyH