Jan Vertonghen vai falhar a deslocação da Bélgica à Estónia.

Em comunicado, a federação belga informou que o defesa do Benfica está a cumprir um programa de treino individual e não é opção para a partida, tal como Thomas Meunier, lateral do Borussia Dortmund.

Recorde-se que Vertonghen foi baixa para Jorge Jesus durante alguns dias no mês de agosto, depois de se ter lesionado frente ao Spartak de Moscovo.

A Bélgica defronta a Estónia esta quinta-feira, a partir das 19h45, em jogo a contar para a qualificação do Mundial 2022.

