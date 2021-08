O defesa do Benfica Jan Vertonghen foi chamado à seleção da Bélgica. O jogador das «águias» esteve de fora por conta de uma lesão contraída no jogo frente ao Spartak Moscovo, no playoff de acesso à Liga dos Campeões.

Vertonghen voltou á convocatória do Benfica no último jogo, frente ao PSV, e agora, recuperado da lesão, entra também na lista de 31 convocados de Roberto Martinez.

A Bélgica vai defrontar a Estónia a 2 de setembro, a República Checa a 5 de setembro e a Bielorrússia a 8 de setembro, jogos a contar para a qualificação para o Mundial 2022.