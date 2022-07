O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi esta sexta-feira alvo de um atentado com uma arma de fogo durante um comício na cidade de Nara, e não apresenta sinais de vida, avança a emissora pública nipónica NHK, que cita fonte dos bombeiros locais.

Shinzo Abe, de 67 anos, participava num comício eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de julho, quando foram ouvidos tiros. O político caiu no chão inconsciente e foi transportado de ambulância para o hospital em paragem cardiorrespiratória.

O suspeito do ataque é um homem desempregado de 41 anos e ex-membro da força naval do país, anunciou a polícia japonesa, que o deteve no local do atentado, quando este segurava uma arma com a qual terá disparado dois tiros contra o antigo líder japonês.

