Gonçalo Paciência faturou pela terceira vez em seis jogos ao serviço do Sanfrecce Hiroshima.

O avançado português inaugurou o marcador logo aos 3 minutos no triunfo por 2-0 sobre o Machida Zelvia, equipa com quem dividia a liderança à entrada para esta jornada.

A seis jornadas do fim do campeonato japonês (J-League), o Sanfrecce Hiroshima é líder com 62 pontos, mais um do que o Vissel Kobe três do que o Machida Zelvia.