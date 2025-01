O Campeonato Nacional de Escolas Secundárias do Japão, considerado o ponto alto do futebol amador no país, impressionou mais uma vez ao atrair um público de cerca de 58 mil pessoas para a grande final, disputada a 13 de janeiro de 2025 no Estádio Nacional do Japão, que leva um total de 67 mil espectadores.

A 103.ª edição do torneio, que começou a 28 de dezembro de 2024, reuniu 48 equipas de todo o país, representando os 47 departamentos japoneses, e foi realizada por eliminatórias ao longo de 17 dias. Durante este período, os jogos não apenas encheram os estádios, como foram transmitidos localmente e, nas etapas finais, na televisão nacional, alcançando milhões de telespectadores.

A final deste ano destacou-se não apenas pelo número impressionante de adeptos no estádio — muito superior ao registado na maioria dos jogos da J-League — mas também pelo entusiasmo das bancadas.

No jogo decisivo, a escola Maebashi Ikuei enfrentou a secundária Ryutsu Keizai Taikashiwa, numa partida que ficou decidida apenas na disputa das grandes penalidades, depois de um empate a um golo, no tempo regulamentar. A escola Maebashi Ikuei acabou mesmo por vencer e sagrou-se a campeã de uma das maiores competições do Japão.