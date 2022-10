O internacional japonês Masato Kudo morreu, aos 32 anos, vítima de hidrocefalia, doença que resulta da acumulação excessiva de liquido no cérebro, segundo anunciou o seu último clube, o Tegevajaro Miyazaki, do terceiro escalão do futebol nipónico.

O avançado, que se notabilizou no Kashima Reysel, mas que também jogou no Canadá (Vancouver Whitecaps) e Nova Zelândia (Brisbane Roar), estava hospitalizado desde 3 de outubro.

Os jogadores do Tegevajaro Miyazaki, visivelmente emocionados, subiram este sábado ao relvado com o número 9 nas costas, o número utilizado por Kudo.