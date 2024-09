Morita foi titular na goleada do Japão sobre a China, na primeira jornada da última fase de qualificação para o Mundial de 2026. Na tarde desta quinta-feira, no Estádio Saitama – que recebeu quatro jogos do Mundial de 2002 – os nipónicos golearam, por 7-0.

Logo aos 12m, Endo, do Liverpool, inaugurou o marcador, assistido por Takefusa Kubo, da Real Sociedad.

No caminho para o intervalo, Morita fez o segundo, aos 35m. Todavia, o VAR assinalou mão na bola do médio do Sporting.

Em cima do apito para a pausa, o avançado Mitoma, do Brighton, confirmou o 2-0.

A supremacia dos anfitriões – então com 73 por cento de posse, além de 9-1 em remates – avolumou-se no segundo tempo.

O 9-0 em remates resultou em cinco golos. O avançado Minamino, do Mónaco, bisou (52 e 58m), enquanto Junya Ito (77m), Daizen Maeda (87m) e Kubo (90+5m) se juntaram à lista de marcadores.

Apesar das cinco trocas, Morita prevaleceu em campo até ao derradeiro apito.

O Japão está no topo do grupo, na companhia do Bahrain. Segue-se a visita a este adversário, na tarde de terça-feira (17h).