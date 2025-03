Hidemasa Morita está integrado na seleção do Japão, mas admite que não está a cem por cento para somar 90 minutos nos duelos que se avizinham, primeiro com o Bahrain, depois com a Arábia Saudita. O internacional japonês tem estado em destaque na fase de qualificação para o Mundial2026, com um total de três golos e uma assistência nos cinco jogos em que participou.

O médio tem estado a ser gerido no Sporting, desde que recuperou da lesão que o tem condicionado desde o início do ano. O internacional nipónico já participou em nove jogos em 2025, mas a última vez que completou 90 minutos foi já a 5 de dezembro de 2024.

«Desde que regressei de lesão ainda só disputei dois jogos e é verdade que a minha condição física não está a cem por cento. De qualquer forma estou feliz por voltar à seleção e vou preparar-me para fazer 90 minutos. Vou treinar bastante para estar nas melhores condições para o próximo jogo», destacou o jogador do Sporting na abordagem aos jogos que fazem parte da qualificação asiática para o Mundial de 2026.

No período em que esteve lesionado, Morita foi sempre acompanhado pelo departamento médico da seleção. «Estive sempre em contato próximo com a equipa técnica da seleção e com a equipa médica, eles vieram verificar a minha recuperação várias vezes. Estou feliz por ter recuperado a tempo», destacou.

O Japão, ainda sem qualquer derrota na fase de qualificação, com cinco vitórias e um empate, lidera o Grupo C da zona asiática e, com mais nove pontos do que a Austrália, e pode garantir já a qualificação, no primeiro jogo, frente ao Bahrain, a 20 de março. «Temos de manter o que temos feito até aqui e, se for possível, jogar ainda com mais entusiasmo. Sinto-me preparado para ajudar a equipa», referiu.

No primeiro jogo com o Bahrain, fora de casa, em setembro, Morita bisou na goleada imposta pelo Japão (5-0). «Tenho muitas imagens boas desse jogo. Isso foi verdade contra o Bahrein e até mesmo noutras partidas. Sinto que sou capaz de mostrar os meus pontos fortes, marquei dois golos da última vez, então posso entrar na partida com uma boa imagem», recordou.

Até ao momento, Morita foi titular em cinco jogos da fase de qualificação e marcou três golos [além dos dois ao Bahrain, também marcou à Indonésia], mas o jogador do Sporting está envolvido em outros lances que também acabaram com golo.

«Calculo o timing para chegar à frente da área e é algo em que sou bom. Consigo imaginar onde está o espaço, quando o espaço vai aparecer e em que momento ele vai-se abrir. Temos bons jogadores na frente, então só tenho que confiar nisso e entrar. Sinto que consegui contribuir com números até agora. Não estou feliz apenas por ter vencido alguns jogos, quero continuar a vencer até o fim», destacou ainda Morita.