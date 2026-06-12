Numa época marcada por lesões, Wataru Endo apenas realizou 12 jogos pelo Liverpool. Nos últimos dias, o médio de 33 anos contraiu nova lesão, vendo-se impedido de disputar o Mundial 2026. Nas redes sociais, Endo informou que optou por terminar a carreira pela seleção.

Pelo Japão, o médio disputou Mundiais (2018 e 2022), Taça da Ásia (2015, 2019 e 2023) e Jogos Olímpicos (2016 e 2020).

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No lugar de Endo surge o avançado Shuto Machino, de 26 anos. Este ponta de lança acumulou quatro golos e uma assistência em 34 jogos pelo Borussia Mönchengladbach.

Integrado no Grupo F na companhia de Países Baixos, Suécia e Tunísia, o Japão defronta os neerlandeses no domingo (21h), no Texas.